Reuters: Трамп намерен поговорить с Си Цзиньпином о фентаниле

Президент США Дональд Трамп в четверг выразил оптимизм по поводу заключения торговой сделки с Китаем, и рассчитывает на скорую встречу с главой КНР Си Цзиньпином, первую в его второй президентский срок, следует из сообщения агентства Reuters со ссылкой на источники. Американский президент сказал, что первый вопрос, который он задаст китайскому лидеру, будет о фентаниле.

Вашингтон обвиняет Пекин в неспособности обуздать поток химических веществ-прекурсоров для производства фентанила, который является основной причиной эпидемии синтетической наркомании в США. В ответ Китай хвалит свои достижения в области контроля над наркотиками и обвиняет Соединенные Штаты в использовании фентанила для «шантажа» в ходе торговой войны между странами. В частности, Белый дом использовал поток химикатов из Китая в качестве одного из оснований для повышения тарифов на китайские товары.

В этот же четверг Reuters сообщило о депортации из Мексики в США гражданина КНР Чжи Донга. По словам источника агентства в федеральном правительстве Мексики, его разыскивали в США по обвинению в незаконном обороте наркотиков.

Эрнест Филипповский