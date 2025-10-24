В Улан-Удэ количество отравившихся готовой едой выросло до 165

В Бурятии по данным на утро 24 октября число отравившихся готовой едой из сети супермаркетов «Николаевский» в Улан-Удэ выросло до 165, в их числе 92 ребенка. При этом, как уточнили в разговоре с Ъ в минздраве республики, количество госпитализированных при этом не выросло, «ведется выписка ранее поступивших людей».

По факту массового отравления готовой едой, произведенной ООО «Восток» расследуется уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности путем производства продукции (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК). Цех готовой продукции предприятия по решению суда закрыт на 90 дней, а завпроизводством помещена под домашний арест.

Первые пострадавшие от пищевого отравления в больницы Улан-Удэ начали поступать 19 октября. Они употребляли в пищу шаурму и онигири, приобретенные в супермаркетах. Роспотребнадзор изъял из сети магазинов и производственного цеха около 6,4 тонн готовой продукции.

Влад Никифоров