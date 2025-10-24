В девяти городах Сибири продлен режим «черного неба»
В Кемерове продлили режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) до вечера 26 октября. Об этом сообщает минприроды Кузбасса.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Также режим «черного неба» объявлен на территории Новокузнецка, Прокопьевска и Новокузнецкого района. По данным Западно-Сибирского УГМС, днем 24 октября в Кемеровской области температура воздуха будет в районе от +3 до +8 градусов. В ночь на 25 октября ожидается похолодание до -8 градусов.
Аналогично режим НМУ был продлен до 19:00 24 октября в Абакане и Черногорске (Хакасия), Ачинске, Лесосибирске, Назарово и Минусинске (Красноярский край), следует из данных Среднесибирского УГМС. В центральных и южных районах Красноярского края возможно усиление ветра до 18 м/с.