В девяти городах Сибири продлен режим «черного неба»

В Кемерове продлили режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) до вечера 26 октября. Об этом сообщает минприроды Кузбасса.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Также режим «черного неба» объявлен на территории Новокузнецка, Прокопьевска и Новокузнецкого района. По данным Западно-Сибирского УГМС, днем 24 октября в Кемеровской области температура воздуха будет в районе от +3 до +8 градусов. В ночь на 25 октября ожидается похолодание до -8 градусов.

Аналогично режим НМУ был продлен до 19:00 24 октября в Абакане и Черногорске (Хакасия), Ачинске, Лесосибирске, Назарово и Минусинске (Красноярский край), следует из данных Среднесибирского УГМС. В центральных и южных районах Красноярского края возможно усиление ветра до 18 м/с.

Александра Стрелкова