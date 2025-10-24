В пятницу в Свердловской области ожидаются дожди

В Свердловской области в пятницу будет облачно с осадками: в северной части региона ожидаются дожди и мокрый снег, а в южной — дожди, передает Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге». Юго-восток региона останется практически вне влияния циклона, и дневная температура там будет выше, чем в остальных частях области: днем +2°..+°, на востоке и юго-востоке до +8°..+10°.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Екатеринбурге днем пятницы температура составит +5°..+7°, переменная облачность, возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 3-8 м/с. Ночью субботы ожидается +2°, днем +6°, в воскресенье — ночью +1°, днем +8°. На следующей неделе температура будет держаться примерно на тех же отметках.

Ирина Пичурина