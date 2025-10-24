Премьер Великобритании Стармер выступит за поставки дальнобойного оружия Украине

24 октября на встрече в Лондоне лидеров стран «коалиции желающих» премьер-министр Великобритании намерен призвать коллег «усилить давление на Россию в преддверии зимы». В частности, господин Стармер заявит о необходимости поставить на Украину дальнобойное оружие и изъять замороженные российские активы. Анонс опубликован на сайте правительства Великобритании.

Кир Стармер объявит об ускорении программы по созданию в Великобритании ракет ПВО «чтобы досрочно поставить 100 ракет на Украину» в ближайшее время.

Во встрече примут участие лидеры более 20 стран, а также представители НАТО. В ходе обсуждения будут также рассмотрены «меры для изъятия российской нефти и газа с мирового рынка», а также варианты «защиты энергетической инфраструктуры Украины».

Влад Никифоров