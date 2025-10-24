В Кисловодске задержали всадника, избившего плетью пенсионеров

В Кисловодске задержали одного из всадников, напавших с плетью на пожилую супружескую пару. Полиция установила его местонахождение после появления видео инцидента в соцсетях. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Пострадавшая пара пенсионеров сообщила полиции, что у них возник конфликт с двумя мужчинами на лошадях у искусственного водоема «Старое озеро», один из которых оскорблял их и нанес удары по лицу и рукам плетью. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» (2 ст. 213 УК).

Ранее мэр Кисловодска сообщил, что всадники в масках напали на пенсионеров после того, как те сделали им замечание о конных прогулках в неположенном месте.