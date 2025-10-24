В столице КНДР будет возведен Мемориальный музей боевых подвигов корейских бойцов в ходе освобождения Курской области от украинских нацистов, сообщает в пятницу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). На церемонии закладки комплекса в четверг присутствовал глава государства Ким Чен Ын, ряд партийных руководителей, также находились чрезвычайный и полномочный посол РФ Александр Мацегора и сотрудники посольства.

Kидер Ким Чен Ын лично инициировал строительство мемориала героям «зарубежной военной операции», как называют в КНДР участие в боях на Курщине. Также он выбрал площадку в районе Хвасона, а также распорядился сформировать отборные строительные отряды.

В своем выступлении глава КНДР отметил, что по завершении строительства в Пхеньяне будут располагаться «два музея (первый посвящен освобождению от японской оккупации), свидетельствующих о победах в войнах вчерашних и сегодняшних дней». Он призвал вечно помнить бойцов-победителей, «ушедших на поле боя на чужбине без каких-либо вознаграждений, без торжественных проводов». Он заверил, что годы боевого братства и укрепления корейско-российской дружбы будут длиться и впредь, и приведут к «победе двух справедливых, могучих стран». По завершении речи были исполнены гимны двух государств.

В финале церемонии лидер Северной Кореи вместе с руководящими кадрами партии, правительства и вооруженных сил взяли в руки лопаты и положили начало стройке.

