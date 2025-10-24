Постпред при НАТО Уитакер: Трамп ищет способы надавить на Россию и Украину

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер сообщил, что президент Дональд Трамп стремится оказать давление одновременно на Россию и Украину с целью урегулирования конфликта. Уитакер заявил изданию Newsmax, что Трамп хочет «усадить обе стороны за стол переговоров и договориться о прекращении огня».

«Президент Трамп пытается найти способы продолжить давление на Владимира Путина, продолжить давление, откровенно говоря, на Владимира Зеленского, а также найти новые способы продолжения давления, чтобы усадить обе стороны за стол переговоров и договориться о прекращении огня»,— сказал Мэттью Уитакер.

Самым значимым итогом встречи Трампа с генсеком НАТО Марком Рютте господин Уитакер назвал введение новых санкций против России. Он отметил, что Трамп проявляет «все более нетерпеливое» отношение к Москве и имеет в своем распоряжении все необходимые инструменты для давления на Владимира Путина, чтобы тот согласился на переговоры.