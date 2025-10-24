Захарова поинтересовалась, сколько коробок с питанием стоит помощь США Киеву

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с шатдауном в США, упомянув при этом финансовую помощь, оказываемую Вашингтоном Украине. Она задалась вопросом, сколько средств было выделено президенту Украины Владимиру Зеленскому и как эта сумма соотносится со стоимостью коробок с питанием, которые вынуждены получать американские госслужащие из-за приостановки работы правительства.

«Сколько денег США потратили на Зеленского? Сколько это в переводе на «коробки с питанием»?»,— написала она в своем Telegram-канале.

Вчера Сенат США в 12 раз отклонил законопроект о финансировании правительства, что привело к продолжению приостановке работы правительства. Республиканская и Демократическая партии обвиняют друг друга в намеренном продолжении шатдауна.