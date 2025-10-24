Самолет «Уральских авиалиний» сел в Самаре из-за плохого самочувствия ребенка

Самолет «Уральских авиалиний» во время выполнения рейса из Жуковского (Московская область) в Худжанд (Таджикистан) совершил экстренную посадку в Самаре. Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, причиной стало ухудшение состояния 13-летней пассажирки, которая летела со старшей сестрой без сопровождения взрослых. Девочка пожаловалась на затрудненное дыхание и нехватку воздуха.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Выяснилось, что сестры летели второй раз в жизни и переволновались. Бортпроводники быстро оказали первую помощь, используя кислородный баллон, но спустя время состояние пассажирки снова ухудшилось. На помощь девочке пришли врач и студентка медицинского колледжа, находившиеся на борту. У нее зафиксировали пониженное давление и возможный приступ астмы.

Командир самолета принял решение совершить экстренную посадку в аэропорту Самары. Там девочку осмотрела бригада скорой помощи, и ее состояние удалось стабилизировать. Сотрудники авиакомпании разместили девочек в отдельной комнате и обеспечили едой и напитками. Через несколько часов за сестрами прилетел отец.

Полина Бабинцева