Администрация Трампа разрешила разработку нефтегазовых месторождений на Аляске

Администрация Дональда Трампа отменила запрет на разработку новых нефтяных и газовых месторождений на побережье Аляски, сообщило Министерство внутренних дел США.

Согласно заявлению ведомства, эта территория содержит крупнейшие неразработанные запасы энергоносителей, что позволит укрепить энергетическую безопасность страны. Решение отменяет ограничения, введенные администрацией экс-президента Джо Байдена в 2024 году, и вновь открывает для разработки более 6,3 тыс. кв. км прибрежной равнины.

Господин Трамп ранее заявлял о намерении возобновить добычу нефти и газа на Аляске, утверждая, что запасов хватит для удовлетворения потребностей всей Азии. В 2024 году администрация господина Байдена ограничила аренду участков под разработку, включая разведочные работы в Национальном Арктическом заповеднике.