Первый в Екатеринбурге экодом открыли в Шарташском лесопарке

В Шарташском лесном парке Екатеринбурга начал работу первый в городе экодом, сообщили в правительстве Свердловской области.

Проект реализован региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами «Спецавтобаза» при поддержке правительства региона и городской администрации. В церемонии открытия приняли участие и. о. министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов, заместитель министра энергетики и ЖКХ Егор Свалов и заместитель главы города Владимир Гейко.

По словам исполняющего обязанности министра природных ресурсов и экологии региона Дениса Мамонтова, экодом станет площадкой для формирования экологической культуры у жителей области. «Это современное пространство для диалога, где в интерактивной форме можно узнать, как бережно обращаться с природой, сортировать отходы и осознанно потреблять ресурсы»,— отметил господин Мамонтов.

В новом многофункциональном пространстве оборудованы мультимедийная зона и аудитории для проведения лекций, уроков, выставок и мастер-классов. На территории объекта будут проходить занятия для школьников, студентов, а также встречи представителей экологических объединений и бизнеса.

Посещения экодома будут организованы по предварительной записи группами от семи до пятнадцати человек. Формат мероприятий планируется определять индивидуально, исходя из возраста и интересов участников.

Полина Бабинцева