В Госдуме предложили ограничить международную связь на стационарных телефонах

Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский предложил запретить международные входящие звонки на стационарные телефоны в России.

По его мнению, это необходимо для защиты наиболее уязвимой категории граждан – пенсионеров, которые часто становятся жертвами телефонных мошенников, звонящих на домашние телефоны.

«Выключать, а кому надо, удобный механизм снятия этой возможности сделать»,— сказал он на заседании Совета по развитию цифровой экономике при Совфеде и Совета по развитию финансового рынка при СФ «Финтех на службе граждан».