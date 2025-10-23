Сеть МФЦ Ульяновской области признана одной из лучших в России

В номинации «Лучшая региональная сеть МФЦ» (категория крупная региональная сеть) Всероссийского конкурса «Лучший многофункциональный центр России» 2024 года Ульяновская область вошла в число 12 лауреатов. Это следует из протокола заседания конкурсной комиссии, опубликованного на сайте Минэконоразвития РФ.

Наряду с Ульяновской областью лауреатами в этой номинации признаны региональные сети Башкортостана, Якутии, Воронежской, Калининградской, Курской, Московской, Нижегородской, Ростовской, Тульской областей, а также Москвы и Санкт-Петербурга. На эту номинацию были поданы заявки от 26 регионов.

Всего на конкурс от регионов РФ было подано 186 заявок на три номинации: «Лучшая региональная сеть МФЦ», «Лучший проект МФЦ» и «Лучший специалист МФЦ».

Андрей Васильев, Ульяновск