Орбан: ЕС рассматривает вариант раздела Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина утратила свой суверенитет и в Европейском союзе обсуждается возможность её раздела.

«Украина уже давно не суверенна, не независима и уж точно не самостоятельна. …Ее судьба находится в чужих руках»,— сказал господин Орбан, выступая после антивоенного митинга в Будапеште (цитата по ТАСС).

Он добавил, что лидеры ЕС говорят о поддержке Украины, но на самом деле рассматривают «вариант её раздела», что, по мнению господина Орбана, является проявлением «старой колониальной логики».