Президент Литвы заявил о российских военных самолетах в небе над страной

Российские военные самолеты нарушили воздушное пространство Литвы, заявил президент республики Гитанас Науседа. По его словам, над территорией страны пролетели реактивный истребитель и транспортный самолет Минобороны РФ.

«Это грубое нарушение международного права и территориального суверенитета Литвы, и мы должны отреагировать на это»,— заявил господин Науседа (видеообращение выложено в соцсети X).

Он сообщил, что МИД Литвы вызовет представителей российского посольства, где им выразят протест против «безрассудного и опасного поведения». «Это еще раз подтверждает важность укрепления готовности европейской противовоздушной обороны»,— заявил президент.

В Минобороны РФ заявили, что российские самолеты не нарушали границы республики. Они проводили учебные полеты над Калининградской областью, утверждают в военном ведомстве. «Полеты проходили в строгом соответствии с правилами использования воздушного пространства над территорией Российской Федерации, от маршрута полета самолеты не отклонялись и не нарушали границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля»,— заявила пресс-служба министерства.

Европейские страны осенью несколько раз обвинили Россию в нарушении воздушного пространства: сначала в воздушном пространстве Польши обнаружили несколько дронов, позже Эстония заявила о вторжении российских истребителей в границы страны, а позже о якобы российских беспилотниках заявили власти Дании и Норвегии. В Кремле называли обвинения безосновательными.