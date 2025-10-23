«Маршак», «Севильский цирюльник» и концерт-лекция «Барокко как стиль жизни»

Октябрь незаметно подкрался к концу, погода из последних сил держится, чтобы не скатиться в минусовую температуру, а мы по-прежнему заряжаемся на выходных хорошим настроением и посещаем интересные события. «Ъ-Черноземье» отметил несколько любопытных мероприятий в афише Воронежа.

Фото: Полина Пучкова, Коммерсантъ

Послушать концертную фантазию для фортепиано с оркестром и Симфонию №4 фа минор Петра Чайковского и симфоническую картину «Волшебное озеро» Анатолия Лядова приглашают в филармонию 24 и 25 октября. Дирижеры — Владимир Вербицкий и Игорь Вербицкий. Солист — пианист-виртуоз Филипп Копачевский. 26 октября на сцене филармонии состоится лекция-концерт «Барокко как стиль жизни». Ведущий и автор программы — заслуженный деятель искусств Воронежской области Игорь Вербицкий. В рамках абонемента «Говорит и показывает дирижер» прозвучат произведения как известных Вивальди, Баха и Генделя, так и редко исполняемых композиторов Кариссими и Люлли.

В центре креативных индустрий «Матрешка» 24 октября состоится показ фильма «Королева пустыни» (2014 год) от киноклуба Cinemateka. Зрители посмотрят фильм о жизни исследовательницы, шпионки и политического деятеля Гертруды Белл. 25 октября здесь проведут мастер-класс по созданию коллажа «Глаза — зеркало души». А вечером этого же дня состоится концерт группы Anton Ryazanov Project, которая специализируется на исполнении дарк-джаза. Коллектив объединяет в своей музыке элементы джаза, электронной музыки и академического авангарда.

Воронежский Камерный театр

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

В Камерном театре 24 октября зрителей зовут на танцевальный спектакль по мотивам романа Милана Кундеры «Легкость бытия». А 25 октября артисты расскажут со сцены в кафе «О странностях любви…». Это маленький спектакль, рожденный по мотивам популярной в 2000-х годах постановки «Альбом», которую режиссер Георгий Цхвирава создал из рассказов Аркадия Аверченко.

В Доме архитектора 25 октября на арт-завтраке с Мариной Буниной гости узнают об архитектуре Древнего Рима. Участники будут искать ответы на вопросы о том, что еще можно увидеть в Вечном городе, а что утеряно безвозвратно, как провести границу между греческой и римской античностью, какие достижения римской архитектуры используются нами сейчас. В этот же день намечается совместный с киноклубом Kinosekta просмотр фильма Бернардо Бертолуччи «Конформист». Кинокартина показывает внутреннюю драму героя, который стремится быть «как все» и теряет себя.

Почувствовать осенне-зимнюю атмосферу помогут в кафе Layout на мастер-классе по созданию ароматных диффузоров для дома. 24 октября участники узнают, как сделать диффузор, что влияет на раскрытие аромата и как подобрать подходящую композицию под пространство. В креативном кластере «Станция» 25 октября проведут День маркетолога. Участников ждет конференция-нетворкинг от студии подкастов «Говорящий узел».

Cпектакль по пьесе Антона Павловича Чехова «Три сестры» в театре имени Кольцова

Фото: voronezhdrama.ru

25 и 26 октября в театре имени Кольцова покажут драму в двух действиях по пьесе Антона Чехова «Три сестры». Режиссером стал художественный руководитель театра Владимир Петров, ставивший здесь ранее «Чайку» и «Вишневый сад». Премьера «Трех сестер» состоялась в прошлом году, однако постановка неизменно пользуется популярностью у воронежских зрителей.

25 и 26 октября в Воронежском театре оперы и балета анонсируют капитальное восстановление мирового шедевра — комической оперы Джоаккино Россини «Севильский цирюльник». Спектакль исчез из репертуара театра почти на семь лет, а в этом году его представят в обновленном формате. Опера прозвучит на итальянском языке, появятся новые мизансцены и сценическое оформление, а арии и дуэты дополнят пластическими балетными этюдами. Восстановлением спектакля занимается режиссер Александр Зыков, который поставил «Севильского цирюльника» на воронежской сцене в 1995 году. Режиссер представит «оперу в жанре мюзикла». Драматургически в ней будут сочетаться два плана: комическая история о цирюльнике Фигаро и вставные интермедии в стиле commedia dell’arte.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: marshakfest.com Фото: marshakfest.com

25 октября в парке «Орленок» в Воронеже откроется XI детский театральный фестиваль «Маршак». В программе: выступление ВАУ театра, карнавальное шествие и книжная ярмарка. В этот же день состоится творческая встреча с писательницей Мариной Тараненко в центре креативных индустрий «Матрешка». На встрече дети и родители смогут пообщаться с писательницей и подписать ее книги. Также пройдут мастер-класс от издательства «Самокат» по книге «Необыкновенное спасение на Молочайном лугу» и мастер-класс «Как привить ребенку любовь к чтению с рождения» от издательства «Молодая мама».

Откроет фестиваль «Маршак» 26 октября постановка Воронежского театра кукол имени Вольховского. Режиссер Людмила Федорова представит спектакль по мотивам сказки братьев Гримм «Бременские музыканты».

В образовательной программе 26 октября значатся два мастер-класса: «Вокруг Антарктики. Исследуем ледяной юг» от издательства «Самокат» и «Один маленький поросенок и одно большое СВИНСТВО» от издательства «Розовый жираф». Вместе с издательством «Аквилегия» участники мастер-класса прочитают отрывок из повести Анны Штомпель «Гусеничка, которая не хотела становиться бабочкой» и изготовят гусениц из салфетки. Участники викторины «Великие люди великой страны» по серии «ЖЗЛ» от издательства «Вакоша» узнают, какими в детстве были Чехов и Айвазовский, Репин и Чкалов, Третьяков, Екатерина Великая и многие другие. В этот же день гости фестиваля смогут посетить творческую встречу с писателем Игорем Колмаковым. В воскресенье продолжит работу и книжная ярмарка — в ней поучаствуют свыше 10 российских издательств из разных городов страны, которые выпускают книги для детей и подростков.

25 и 26 октября увлекательный аудиоспектакль-променад «Сердцелесье» проведут артисты ВАУ театра в Центральном парке Воронежа. Гостей ждет часовой путь-медитация среди шелеста листвы под загадочный голос лесного хранителя в наушниках. Ночной интерактивный аудиоспектакль-променад «Воронеж не про Воронеж» подготовил ВАУ театр к 300-летию Воронежской губернии. Мероприятие стартует в сквере Дома культуры Карла Маркса (ДК Железнодорожников) и пройдет по улицам города 26 октября.

В центре культуры и искусства «Прогресс» 26 октября детская студия «Театральная 17» представит спектакль «Василисса» по пьесе Марии Малухиной. Режиссер — Александр Новиков. Премьера состоялась на всероссийском детском театральном фестивале «Оперение 2024: Лечу в ЧЕ» в Челябинске в формате ландшафтного спектакля. В «Прогрессе» премьера спектакля прошла в новом формате.

Дарья Вербицкая