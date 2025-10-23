В Госдуме предложили обязать золотодобытчиков платить за рекультивацию земель

Депутаты Госдумы во главе с председателем комитета по природным ресурсам Дмитрием Кобылкиным внесли в нижнюю палату законопроект, который предлагает обязать золотодобытчиков финансировать восстановление земель, нарушенных при добыче ископаемого. Проект опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Авторы инициативы предлагают ввести аналогичные требования и для общераспространенных полезных ископаемых. Согласно документу, лицензии на разведку и добычу рудного, россыпного золота, а также общераспространенных полезных ископаемых можно будет получить только при предоставлении финансового обеспечения по рекультивации земель.

Чтобы получить лицензию, компания должна будет либо предоставить безотзывную банковскую гарантию от системно значимого банка, либо создать рекультивационный фонд — специальный счет или депозит, куда будут вносить средства на восстановление земель. Если закон примут, то он вступит в силу 1 сентября 2026 года.