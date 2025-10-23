Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Екатеринбурге объявили победителей «Народной премии Е1»

В Екатеринбурге в ККТ «Космос» в восьмой раз прошла церемония вручения «Народной премии Е1», учрежденной одноименным городским порталом.

Предыдущая фотография
Торжественная церемония вручения «Народной премии Е1»

Торжественная церемония вручения «Народной премии Е1»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония вручения «Народной премии Е1»

Торжественная церемония вручения «Народной премии Е1»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония вручения «Народной премии Е1»

Торжественная церемония вручения «Народной премии Е1»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Ведущий церемонии, шоумен Александр Ревва (справа)

Ведущий церемонии, шоумен Александр Ревва (справа)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Ведущая церемонии, актриса, телеведущая Алла Михеева

Ведущая церемонии, актриса, телеведущая Алла Михеева

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Следующая фотография
1 / 5

Торжественная церемония вручения «Народной премии Е1»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония вручения «Народной премии Е1»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония вручения «Народной премии Е1»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Ведущий церемонии, шоумен Александр Ревва (справа)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Ведущая церемонии, актриса, телеведущая Алла Михеева

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Ее победителями в 2025 году стали:

  • «Отдых года» — «Термальный комплекс ЮГА»;
  • «Сделано на Урале» — «Бисквитный двор»;
  • «Салон красоты года» — «Барбершоп Кузьма»;
  • «Работодатель года» — «СКБ Контур»;
  • «Медицинский центр года» — «УГМК-Здоровье»;
  • «Автошкола года» — «Вектор»;
  • «Креативный бизнес года» — Red Pepper Film;
  • «Зоосалон года» — «Заповедник»;
  • «Образовательный центр года» — «Яркие дети»;
  • «Ресторан – открытие года» — «Супра»;
  • «Стоматология года» — «МКМ Медицина».

Спецноминацию «Бизнес-проект года» (выбор редакции E1.ru) получил проект Парка Маяковского, благодаря которому жители города получили каток на площади 1905 года.

Вели церемонию награждения Александр Ревва и Алла Михеева. Статуэтки победителям вручили: президент «Шкулев Холдинг» Виктор Шкулев, заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова, звезда мирового бокса Костя Цзю, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев, актер театра, кино и дубляжа Сергей Балабанов и другие.

Церемония завершилась выступлением Александра Реввы с песней «Зацепила».

«Народная премия E1» проходит каждый год с 2017 года, но в 2020 году ее отменили из-за пандемии коронавируса. Победители определяются в несколько этапов. Сначала екатеринбуржцы выдвигают свои любимые компании в каждой номинации. Городской портал формирует шорт-лист, затем проходит голосование на сайте. Победителей объявляют на торжественной церемонии.

София Паникова

Новости компаний Все