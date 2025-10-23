В Екатеринбурге объявили победителей «Народной премии Е1»
В Екатеринбурге в ККТ «Космос» в восьмой раз прошла церемония вручения «Народной премии Е1», учрежденной одноименным городским порталом.
Ее победителями в 2025 году стали:
- «Отдых года» — «Термальный комплекс ЮГА»;
- «Сделано на Урале» — «Бисквитный двор»;
- «Салон красоты года» — «Барбершоп Кузьма»;
- «Работодатель года» — «СКБ Контур»;
- «Медицинский центр года» — «УГМК-Здоровье»;
- «Автошкола года» — «Вектор»;
- «Креативный бизнес года» — Red Pepper Film;
- «Зоосалон года» — «Заповедник»;
- «Образовательный центр года» — «Яркие дети»;
- «Ресторан – открытие года» — «Супра»;
- «Стоматология года» — «МКМ Медицина».
Спецноминацию «Бизнес-проект года» (выбор редакции E1.ru) получил проект Парка Маяковского, благодаря которому жители города получили каток на площади 1905 года.
Вели церемонию награждения Александр Ревва и Алла Михеева. Статуэтки победителям вручили: президент «Шкулев Холдинг» Виктор Шкулев, заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова, звезда мирового бокса Костя Цзю, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев, актер театра, кино и дубляжа Сергей Балабанов и другие.
Церемония завершилась выступлением Александра Реввы с песней «Зацепила».
«Народная премия E1» проходит каждый год с 2017 года, но в 2020 году ее отменили из-за пандемии коронавируса. Победители определяются в несколько этапов. Сначала екатеринбуржцы выдвигают свои любимые компании в каждой номинации. Городской портал формирует шорт-лист, затем проходит голосование на сайте. Победителей объявляют на торжественной церемонии.