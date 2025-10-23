В Екатеринбурге объявили победителей «Народной премии Е1»

В Екатеринбурге в ККТ «Космос» в восьмой раз прошла церемония вручения «Народной премии Е1», учрежденной одноименным городским порталом.

Торжественная церемония вручения «Народной премии Е1» Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская
Ведущий церемонии, шоумен Александр Ревва
Ведущая церемонии, актриса, телеведущая Алла Михеева

Ее победителями в 2025 году стали:

«Отдых года» — «Термальный комплекс ЮГА»;

«Сделано на Урале» — «Бисквитный двор»;

«Салон красоты года» — «Барбершоп Кузьма»;

«Работодатель года» — «СКБ Контур»;

«Медицинский центр года» — «УГМК-Здоровье»;

«Автошкола года» — «Вектор»;

«Креативный бизнес года» — Red Pepper Film;

«Зоосалон года» — «Заповедник»;

«Образовательный центр года» — «Яркие дети»;

«Ресторан – открытие года» — «Супра»;

«Стоматология года» — «МКМ Медицина».

Спецноминацию «Бизнес-проект года» (выбор редакции E1.ru) получил проект Парка Маяковского, благодаря которому жители города получили каток на площади 1905 года.

Вели церемонию награждения Александр Ревва и Алла Михеева. Статуэтки победителям вручили: президент «Шкулев Холдинг» Виктор Шкулев, заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова, звезда мирового бокса Костя Цзю, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев, актер театра, кино и дубляжа Сергей Балабанов и другие.

Церемония завершилась выступлением Александра Реввы с песней «Зацепила».

«Народная премия E1» проходит каждый год с 2017 года, но в 2020 году ее отменили из-за пандемии коронавируса. Победители определяются в несколько этапов. Сначала екатеринбуржцы выдвигают свои любимые компании в каждой номинации. Городской портал формирует шорт-лист, затем проходит голосование на сайте. Победителей объявляют на торжественной церемонии.

София Паникова