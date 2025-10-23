В Вологодской области более 200 управляющих компаний перевели в мессенджер MAX

В Вологодской области 214 чатов управляющих компаний переведены в мессенджер MAX. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Георгий Филимонов.

Господин Филимонов напомнил гражданам, что в Вологодской области, «как и по всей стране», действуют федеральные ограничения скорости мобильного интернета. «При этом российский мессенджер MAX (https://max.ru/) работает без перебоев, в отличие от ряда других платформ»,— подчеркнул глава региона.

Перевод решения коммунальных вопросов на российскую платформу, по мнению губернатора, позволяет вологжанам избегать неудобств в условиях ограничений интернета.

Георгий Филимонов отметил также, что все образовательные организации области перенесли свою работу в сервис «Сферум», интегрированный в мессенджер.

Губернатор поделился, что сам ведет канал в MAX, и у него там около 3 тыс. подписчиков.

Степан Мельчаков