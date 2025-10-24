Дайджест событий

В обзоре «Коммерсантъ Стиль» — события прошедшей недели: красивые юбилеи, партнерства, новинки и осенние коллекции.



Guerlain отмечает 100-летие Shalimar

Один из самых знаковых ароматов французской марки Shalimar отмечает столетие. В честь этого события в начале ноября в отеле Waldorf Astoria в Нью-Йорке откроется выставка под названием «Shalimar: 100 лет любви». На ней будут представлены материалы, открывающие происхождение аромата, рассказ о знаменитых поклонниках парфюма и погружение в общую историю Guerlain. В рамках выставки будет открыта так называемая обонятельная комната, где можно будет познакомиться с ключевыми ольфакторными нотами Shalimar: ванилью, бергамотот, бобами тонка, ирисом, розой и жасмином.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @guerlain Фото: @guerlain

Babor сотрудничает с Polina Repik

Российская марка одежды Polina Repik и немецкий косметический бренд Babor представили лимитированную коллекцию косметичек с набором средств по уходу для лица Babor. Косметички выполнены из адраса — материала, состоящего из комбинации натурального шелка (70%) и хлопка (30%). Внутри мини-версии косметики Babor — средства для очищения и увлажнения кожи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Babor x Polina Repik Фото: Babor x Polina Repik Фото: Babor x Polina Repik Следующая фотография 1 / 3 Фото: Babor x Polina Repik Фото: Babor x Polina Repik Фото: Babor x Polina Repik

«Два Мяча» готовится к зиме

Российский бренд «Два Мяча» специально к холодному сезону выпускает новую линейку обуви. Модели сочетают классический дизайн, современные технологии и материалы, адаптированные под активные прогулки при температуре воздуха от +5°C до –20°C. В новую линейку вошли несколько моделей: Bubble 71 — кроссовки из замши с флисовой подкладкой, Runner — первые ретрораннеры бренда, Bubble Tech Boot — зимние ботинки в стиле милитари с подкладкой из флиса и другие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Два Мяча Фото: Два Мяча Фото: Два Мяча Фото: Два Мяча Фото: Два Мяча Фото: Два Мяча Следующая фотография 1 / 6 Фото: Два Мяча Фото: Два Мяча Фото: Два Мяча Фото: Два Мяча Фото: Два Мяча Фото: Два Мяча

Zeitun отмечает 20-летие

Российский косметический бренд Zeitun празднует 20-летний юбилей. За два десятилетия работы небольшая компания по производству натурального алеппского оливково-лаврового мыла Sabun Zeitun выросла в полноценный бьюти-бренд. Сегодня в ассортименте марки — масла, кремы, уход за кожей лица и средства для волос, созданные на основе натуральных ингредиентов на основе сырья из Иордании, Индии, Марокко и Европы. Средства марки имеют натуральный состав, то есть не содержат силиконов, парабенов, минеральных масел и спирта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Zeitun Фото: Zeitun Фото: Zeitun Следующая фотография 1 / 3 Фото: Zeitun Фото: Zeitun Фото: Zeitun

Ирина Кириенко