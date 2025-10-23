Власти Чечни будут проводить разъяснительные беседы с женщинами без платков

Власти Чечни будут проводить разъяснительные беседы с чеченскими женщинами, которые не будут выполнять рекомендации по ношению платков. Об этом в интервью агентству «Чечня Сегодня» заявил помощник главы Чеченской Республики, первый заместитель министра ЧР по делам молодежи Амир Сугаипов.

«У нас с самых корней, от предков, четко прописано, как должны вести себя мужчина и женщина… И мы не позволим никому, ни под каким предлогом, переступать ту грань, за которой теряются наши ценности. Это — неприкосновенно»,— заявил Амир Сугаипов. Он добавил, что речь идет не обязательно о хиджабе — чтобы избежать разъяснительной беседы, женщина должна носить обычный платок или хотя бы «полоску». По его словам, видеть «скромно одетую девушку с покрытой головой» приятно, и все меры будут приняты ради «блага» женщин.

С теми, кто публиковал «неподобающий» контент в соцсетях, уже провели разъяснительные беседы и добились от них удаления материалов, сказал Амир Сугаипов. «Это, прежде всего, в их интересах и на благо общества»,— заявил помощник главы ЧР. Он добавил, что теперь власти намерены доносить идею ношения «платков и культурной одежды», которые соответствуют духу чеченских традиций.