«Яндекс»: самые вежливые пользователи нейросети живут в Ростове-на-Дону

«Яндекс» (MOEX: YDEX) изучил, как пользователи общаются с нейросетью «Алиса», и выяснил, что по мере общения с программой люди привыкают к ней: начинают меньше проявлять вежливость, называть ее по имени или говорить слова благодарности. Об этом «Ъ» сообщили в компании.

Люди в начале пользования нейросетью обращаются к ней вежливо почти в два раза чаще, чем через полгода взаимодействия с машиной, следует из выводов аналитиков. В общении с нейросетью женская аудитория в целом более вежлива, чем мужская: пользовательницы примерно на 20% чаще использует вежливые формулировки и на 25% чаще обращаются к «Алисе» в чате по имени. Старшее поколение почти в три раза чаще обращается к нейросети вежливо, чем молодые люди 18-24 лет.

Самые вежливые пользователи живут в Ростове-на-Дону: они на 20% чаще употребляют слова вежливости и обращаются к «Алисе» по имени, чем жители городов-миллионников в среднем. На втором и третьем месте — Краснодар и Новосибирск. Менее учтивыми оказались пользователи из Красноярска — они на 10% реже, чем в среднем по городам-миллионникам, проявляют вежливость в чате с «Алисой». За ними следуют самарцы и москвичи.

Кроме того, из статистики следует, что пользователи не чураются брани при общении с нейросетью: 2% пользователей в первый день могут использовать матерные слова, послать нейросеть или грубо пошутить, в том числе цензурно.