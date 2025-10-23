ИИ шагает по стране

Первый день цифрового форума «Инфотех-2025» в Тюмени зафиксировал новый этап в развитии Единой доверенной платформы для обмена и анализа данных как базы для работы государственного искусственного интеллекта (ИИ). Одним из федеральных ИИ-сервисов, развернутых на платформе, станет сервис для оптимизации рутинной работы госслужащих с документами — сейчас он проходит пилотную стадию в девяти регионах, а затем станет доступен всем чиновникам. Субъекты РФ также активно тестируют ИИ-решения и делятся опытом с коллегами. Среди казусов проектов на форуме обсуждался светофор, предупреждающий граждан о нарушении ими ПДД (рядом с ним нарушают правила специально, чтобы быть отчитанными устройством), и система отлова бездомных собак, не учитывающая, что бывают собаки с хозяевами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

23 октября в Тюмени открылся XVIII форум-выставка информационных технологий «Инфотех-2025», главная тема которого — применение решений на основе технологий ИИ. Как отметил на сессии «Пилотные проекты по ИИ Минцифры с субъектами РФ» замглавы ведомства Григорий Борисенко, государство активно внедряет технологию, а эффективные практики старается тиражировать.

В плане инфраструктуры Минцифры работает над целевой архитектурой Единой доверенной платформы для обмена и анализа данных (ее создание предусмотрено федпроектом «Искусственный интеллект» нацпроекта «Экономика данных») — это база данных государства и компаний для обучения госИИ, на компонентах которой будут располагаться ключевые федеральные ИИ-сервисы, доступные всем субъектам РФ.

На первом этапе на платформе будут запущены система автоматической разметки наборов данных, сервис геопространственной аналитики (для дистанционного мониторинга хозяйственной деятельности с помощью беспилотных летательных аппаратов и спутников), платформа мультисценарной фото- и видеоаналитики, в том числе для решения задач в области городского хозяйства, а также платформа интеллектуальных сервисов для госслужащих «ИИ-офис» — она должна оптимизировать рутинную работу чиновников с документами.

«Пользователи этих сервисов — госорганы, обладающие полномочиями для работы в Национальной системе управления данными»,— уточнили “Ъ” в Минцифры. Запуск решений в эксплуатацию будет поэтапным в течение 2026 года.

«ИИ-офис» для чиновников разрабатывают Минцифры и «Ростелеком» — он позволяет чиновникам конспектировать документы, проводить поиск, изучать информацию из больших объемов документов, работать с аудио- и видеозаписями совещаний, делать расшифровки и протоколы встреч, рассказал Григорий Борисенко. Сервис сейчас тестируется на платформе «Ростелекома» (сотрудники компании применяют его в работе) в девяти регионах, затем Минцифры перенесет его на инфраструктуру электронного правительства — пилот, который ведомство начнет с себя, должен стартовать до конца 2025 года.

Первый день форума оказался примечателен и тем, что чиновники открыто говорили не только об успешных кейсах применения ИИ, но и о неудачном опыте. «ИИ — новая технология, а значит, здесь всегда будет присутствовать метод проб и ошибок, наряду с успехами будут и неудачи»,— заметил замглавы Минцифры. Так, к примеру, как рассказал замгубернатора Тюменской области Станислав Логинов, регион активно участвует во всех пилотных проектах, запущенных Минцифры.

Один из самых популярных проектов в сфере общественной безопасности населения — Единая система наблюдения.

С ее помощью за первое полугодие этого года было раскрыто 23 преступления, задержаны 59 человек, находящихся в розыске. Еще один пример применения ИИ — в образовании: цифровой репетитор по математике на основе данных об успеваемости ученика может давать рекомендации о том, по каким темам необходимо поднять уровень его знаний.

Использование ИИ, впрочем, не всегда приводит к задуманному результату. Так, заместитель губернатора посетовал, что установка «говорящего» светофора возле моста Влюбленных в Тюмени провоцирует граждан нарушать ПДД, чтобы устройство их отчитало. Еще один кейс — тестирование работы ИИ с уличными камерами для отлова бездомных собак. «К сожалению, эффективность поимки животных минимальна. Очень часто детектируются животные с владельцами»,— посетовал региональный чиновник. «Сессия показала, что мы перешли от лозунгов к практике, потому что, когда мы обсуждаем, что у нас не получается, это значит, что мы действительно серьезно в это дело инвестируем, прикладываем достаточное количество усилий. И у нас появляется шанс на успех»,— резюмировал Григорий Борисенко.

Венера Петрова