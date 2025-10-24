От указа до сувенира

24 октября 1745 года императрица Елизавета Петровна подписала указ «о высылке ко двору котов». С тех пор во дворце появились новые жители. Среди прекрасных картин и гобеленов, мебели из ценных пород дерева, позолоты и серебра появились не менее прекрасные и очень полезные коты. Новые усатые придворные поступили на службу и были взяты на довольствие. На них была возложена важная миссия: спасти дворец от грызунов.

2013 год. Ветеринарное обследование эрмитажных котов и кошек

Фото: Михаил Огнев, Коммерсантъ

Фото: Михаил Огнев, Коммерсантъ

Нынешние знаменитые эрмитажные коты обитают исключительно в подвале, там у них вполне комфортные условия, свои корзинки и миски. А ведь так было не всегда. Например, при Екатерине Великой, которая котов недолюбливала, хотя и признавала полезными, у животных было два сословия: комнатные и надворные. Последние трудились и жили в подвале, комнатные же могли спать и ловить мышей прямо в царских покоях и кабинетах, в парадных залах и галереях. Мыши могли оказаться повсюду. По этой причине и привезли в 1745 году в Петербург знаменитую породу казанских котов-крысоловов. История эрмитажных котов, пушистой гвардии, охраняющей национальное достояние, началась с царского указа, подписанного 24 октября 1745 года.

Легенды любят приписывать лавры основателя «кошачьей дружины» Петру Великому. Якобы еще в 1724 году он лично привез в дворец из Голландии крысолова по имени Василий, который пользовался невероятными привилегиями и один справлялся с грызунами. Но мыши и крысы оказались плодовитее царских указов. А вот иностранное происхождение кота — под вопросом. Существует версия, что Ваську царь Петр увидел в Вологде. Там про него и по сей день рисуют картины и пишут сказки. Одна из них гласит, что жил да был на верфи кот: «Целыми днями крыс гонял, передохнуть не успевал». И вот однажды в город приехал царь-батюшка. Как положено, с хлебом да солью встречал его тамошний купец. И во время застолья Петр вдруг увидел своего будущего питомца — тот так ему понравился, что император забрал его с собой.

«Конечно, никаких документальных подтверждений тому, что Петр привез Ваську из Вологды, не сохранилось. Но ведь и народные легенды берутся не на пустом месте»,— говорит ветеринарный врач эрмитажных котов Анна Кондратьева.

Императрица Елизавета Петровна с котом в интерьерах своего дворца по версии искусственного интеллекта

Фото: AI Generated / Коммерсантъ

Фото: AI Generated / Коммерсантъ

Дочь Петра, императрица Елизавета, любила роскошь и порядок. Царская резиденция в начале ее царствования располагалась в летнем дворце, на месте которого ныне находится Михайловский дворец. В покоях императрицы расплодились мыши. Это было нечто невообразимое: полчища грызунов бесцеремонно разгуливали по залам, пугая саму императрицу и нанося урон стенам. Война с вредителями требовала кардинальных мер. И Елизавета, вспомнив отца и его кота, решила испытать древнее безотказное средство. До нее дошли слухи о казанских котах — настоящих мастерах своего дела. И вот был издан тот самый исторический «Указ о высылке ко двору котов», предписывавший немедленно сыскать в Казани «самых лучших и больших котов, удобных к ловлению мышей» и с подобающим комфортом отправить их ко двору.

«Кот казанской, ум астраханской, разум сибирской»

Вячеслав Шварц. «Сцена из домашней жизни русских царей»

Фото: Вячеслав Шварц / Государственный Русский музей / Wikipedia

Фото: Вячеслав Шварц / Государственный Русский музей / Wikipedia

Кошка на Руси долгое время была редкостью, экзотической диковиной. Подтверждение тому — документ «Правосудие митрополичье», памятник церковного права XIV века, в котором приводятся цены на сельскохозяйственных и домашних животных. Кошка, согласно историческому источнику, стоила три гривны. Такую же цену давали за пахотного вола. Лошадь или корова в то время стоили дешевле кота! В этом же источнике есть статья, согласно которой за убийство питомца пришлось бы заплатить целую гривну штрафа и предоставить потерпевшему хозяину новое животное взамен.

Что же за порода оказалась в столичном царском дворце? В Казани еще со времен Средневековья существовала особая порода «бойцовых» котов-мышеловов — настоящая элита кошачьего мира. Это про них говорили: «Кот казанской, ум астраханской, разум сибирской». Эта фраза когда-то была подписью к множеству лубочных картинок с изображением казанского кота по кличке Алабрыс. Сегодня она увековечена на постаменте памятника Казанскому коту в столице Татарстана.

1663 год. Вацлав Холлар. «Подлинный портрет кота великого князя Московии»

Фото: Hollar, Vaclav / Национальная библиотека Франции / Wikipedia

Фото: Hollar, Vaclav / Национальная библиотека Франции / Wikipedia

Новые придворные служители были крупными, мощными зверями с круглой головой, выпуклым лбом и крепкой шеей, широкими плечами и коротким хвостом. У них была густая длинная шерсть, белая или серая, богатые усы и большие выразительные глаза.

К сожалению, порода в чистом виде не сохранилась, растворившись в веках, но именно эти генетические аристократы стали прародителями царской гвардии.

Отношение к котам, спасителям дворца от мышей, было подобающим. Рацион придворных крысоловов, служивших в царских апартаментах, мог бы вызвать зависть у иного вельможи. Вместо обычной говядины им ежедневно выдавали по целой тушке тетерева или рябчика — дичь, которая и сегодня считается деликатесом. Такой рацион подчеркивал их высокий статус и был залогом хорошего самочувствия и исправной службы.

Кошачья «Табель о рангах» при Екатерине Великой

Николай Бодаревский. «Любимчик»

Фото: Николай Бодаревский / Wikipedia / частное собрание

Фото: Николай Бодаревский / Wikipedia / частное собрание

Следующую главу в кошачьей летописи вписала Екатерина Великая. Переехав в огромный Зимний дворец, она столкнулась с необходимостью расширить «штат» хвостатых стражей. Так у котов появилась своя «Табель о рангах». Их разделили на два класса. Элиту составляли «комнатные» коты — красивые и послушные, они услаждали взор императрицы и гостей в парадных залах, мирно уживаясь даже с ее любимой левреткой.

Их сослуживцы, «дворовые» коты, несли свою нелегкую вахту в подвалах, защищая от зубов грызунов стены дворца и бесценные произведения искусства, которые начинала собирать Екатерина. Основательница Эрмитажа, несмотря на личную неприязнь к кошкам, была прагматиком: она даровала им официальный статус «охранников картинных галерей».

Трагедия блокады и великое возвращение

1942 год. Жительница блокадного Ленинграда с котом

Фото: Борис Кудояров / МАММ / МДФ / russiainphoto.ru

Фото: Борис Кудояров / МАММ / МДФ / russiainphoto.ru

Эрмитажные коты пережили революцию, но не смогли пережить блокаду. Почти все они погибли в первые же страшные месяцы. И город, и музей захлестнула новая напасть — нашествие крыс. Весной 1943 года, когда появилась связь осажденного города с большой землей, председатель Ленсовета подписал постановление, где говорилось о необходимости «выписать из Ярославской области и привезти в Ленинград четыре вагона дымчатых кошек». Эта порода считалась на тот момент лучшими крысоловами.

Эшелон с «мяукающей дивизией», как прозвали ленинградцы усатых-полосатых, надежно охранялся.

И вот кошки-спасительницы вступили в бой с обнаглевшей армией грызунов. Подвал за подвалом, чердак за чердаком, свалку за свалкой очищали они от крыс. Кошачье племя победило. В год прорыва блокады крысиная армия была разгромлена. Интересно, что и после Победы родственники из других городов присылали в Ленинград родным и друзьям не только продукты питания, но и кошек.

Я дворцовый кот, а чего добился ты?

Эрмитажный кот

Фото: Михаил Разуваев, Коммерсантъ

Фото: Михаил Разуваев, Коммерсантъ

Эрмитажный кот сегодня — это гарантия пожизненного трудоустройства, мировая слава и хорошее питание. Родословная современных «эрмиков» идет от простых пушистых героев, завезенных в Ленинград во время Великой Отечественной войны.

Сегодня в подвалах Эрмитажа несет службу отборная «бригада» из пятидесяти «сотрудников». Каждый из них — не просто животное, а квалифицированный специалист с собственным паспортом, ветеринарной карточкой и официальной должностью. За их здоровьем и питанием следит специально нанятый сотрудник. Впрочем, старожилы Эрмитажа помнят, что когда-то все выглядело не столь цивилизованно. Живущие в подвале коты прекрасно ловили мышей и были необходимы, но и запах в подвале стоял соответствующий, а в темных коридорах порой зловеще поблескивали круглые глаза.

Современные эрмитажные коты находятся на специальной диете, их служба остается неизменной — защита музея. Изображение котов на сувенирах в лавке Эрмитажа, кстати, прекрасно монетизируется. Жизнь хвостатых обросла традициями: весной музей отмечает День эрмитажного кота, а на специальном сайте можно выбрать питомца, если в «роте» случается пополнение. Считается, что такой кот приносит в дом удачу. Котики стали живой легендой и одним из самых узнаваемых брендов Санкт-Петербурга.

Анна Кашурина