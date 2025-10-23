В Санкт-Петербурге сиделка и ее сын получили сроки за нападение на пенсионерку

Домработница и ее сын, Нигора и Сиевуш Шариповы, получили с учетом позиции гособвинителя по семь и восемь лет колонии соответственно за нападение на пожилую петербурженку. Они признаны виновными по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой), сообщает пресс-служба петербургской прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга

Установлено, что 23 ноября 2023 года сиделка, воспользовавшись доверием потерпевшей, осталась у нее ночевать. Подсудимая дождалась, когда жертва заснет и впустила в дом своего сына, с которым заранее разработала преступный план, говорится в материалах дела.

«Шариповы напали на спящую женщину, связали ей руки скотчем и заклеили рот. Под воздействием угроз, запугав потерпевшую применением силы в отношении нее и близких родственников, они требовали передать им 10 млн рублей. Получив сведения о наличии у женщины 300 тыс. рублей наличными, они похитили эти средства»,— пояснили в надзорном ведомстве.

В итоге подсудимые забрали у пенсионерки деньги и имущество на сумму более 1 млн руб., включая ноутбук, несколько телефонов, электрический чайник, две банковские карты, три флакона духов, два комплекта постельного белья, два пледа и коричневый чемодан.

Шарипова будет отбывать наказание в ИК общего режима, а ее сын отправится на строгий режим.

Андрей Кучеров