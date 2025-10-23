Шойгу переизбрали президентом Русского географического общества

Секретаря Совбеза Сергея Шойгу переизбрали на должность президента Русского географического общества (РГО). На этот пост его выдвинул ученый совет организации.

«Он (господин Шойгу.— "Ъ") был одним из прямых инициаторов возрождения Русского географического общества в свое время. Как известно, агитация в день выборов не проводится, но надеюсь, что все участники голосования будут иметь в виду его заслуги в возрождении и развитии Русского географического общества»,— пошутил президент России Владимир Путин на за заседании организации.

РГО занимается сбором и распространением географических сведений, его членами числятся больше 27 тыс. человек. Предыдущим президентом общества был адмирал Анатолий Комарицын, в 2009 году эту должность занял Сергей Шойгу. Русское географическое общество — одно из старейших в мире, оно было основано в 1845 году.