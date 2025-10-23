Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Защита обжалует арест главы АСВ Андрея Мельникова

Как стало известно “Ъ”, адвокаты генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрея Мельникова обжалуют решение Лефортовского райсуда Москвы о его аресте. Суд отправил господина Мельникова на два месяца в СИЗО «Лефортово», санкционировав следственному управлению ФСБ арест фигуранта, обвиняемого в мошенничестве.

По версии ФСБ, господин Мельников и другие фигуранты, в том числе его заместитель Ольга Долголева, давшая показания на шефа, причастны к хищению около 4 млрд руб. Деньги были получены от эксплуатации новосибирского аквапарка «Аквамир», находившегося под конкурсным управлением АСВ.

Чем известен глава АСВ Андрей Мельников

В свою очередь, защита господина Мельникова не согласна как с его привлечением к уголовной ответственности, так и с арестом. «Защита уверена, что никаких оснований для задержания и ареста Андрея Мельникова не было и нет. Избранная мера пресечения будет обжалована»,— отметил один из его представителей.

Олег Рубникович

Главный по страхованию вкладов

Генеральный директор АСВ Андрей Мельников на XXI Международном банковском форуме, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Заместитель гендиректора АСВ Андрей Мельников на открытии Всероссийского банковского форума, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Николай Цыганов

Замглавы АСВ Андрей Мельников на брифинге в ГУ ЦБ РФ по Нижегородской области, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Николай Цыганов  /  купить фото

Замглавы АСВ Андрей Мельников во время заседания IV международного форума по управлению рисками, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

Замглавы АСВ Андрей Мельников на VI Всероссийской банковской конференции «Развитие розничного банковского бизнеса в регионах России», 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

Замглавы АСВ Андрей Мельников на заседании программного комитета III Ялтинского международного экономического форума, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Замглавы АСВ Андрей Мельников на заседании программного комитета III Ялтинского международного экономического форума, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Генеральный директор АСВ Андрей Мельников в Госдуме, 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Генеральный АСВ Андрей Мельников во время интервью, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

