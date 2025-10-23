Защита обжалует арест главы АСВ Андрея Мельникова

Как стало известно “Ъ”, адвокаты генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрея Мельникова обжалуют решение Лефортовского райсуда Москвы о его аресте. Суд отправил господина Мельникова на два месяца в СИЗО «Лефортово», санкционировав следственному управлению ФСБ арест фигуранта, обвиняемого в мошенничестве.

По версии ФСБ, господин Мельников и другие фигуранты, в том числе его заместитель Ольга Долголева, давшая показания на шефа, причастны к хищению около 4 млрд руб. Деньги были получены от эксплуатации новосибирского аквапарка «Аквамир», находившегося под конкурсным управлением АСВ.

В свою очередь, защита господина Мельникова не согласна как с его привлечением к уголовной ответственности, так и с арестом. «Защита уверена, что никаких оснований для задержания и ареста Андрея Мельникова не было и нет. Избранная мера пресечения будет обжалована»,— отметил один из его представителей.

Олег Рубникович