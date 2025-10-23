Достать скины

Рынок скинов в компьютерном шутере Counter-Strike обрушился почти на $2 млрд. В своем пике капитализация площадок игры составляла около $6 млрд. Сейчас — чуть больше $4 млрд. Падение произошло на фоне последнего обновления игры. Разработчики изменили систему получения некоторых скинов. Самые ценные из них те, что украшают ножи. Раньше кастомизацию можно было получить лишь двумя способами: «выбить» скин из платного «лут-бокса» — один контейнер стоил порядка $2-3 или же напрямую приобрести его на специальной платформе. Теперь игрок также может обменять дешевый скин, например, одежду персонажа на дорогой нож.

Раньше это было невозможно, рассказал “Ъ FM” автор раздела CS GO на «Таверна» Федор Хван: «В игре всегда существовала возможность открывать контейнеры, из которых выпадали скины, то есть раскраски на оружие разной редкости. Самыми редкими всегда считались ножи, и их вероятность выпадения была в районе 0,25%. После этого обновления изменили механику, и теперь нож можно получить другим способом, заменяя более дешевые раскраски. Вероятность выпадения ножа сильно возросла при том, что стоимость его получения осталась примерно такой же, как и ранее.

Цена на предметы резко полетела вниз, так как появилось на рынке огромное количество новых ножей, и все стали экстренно избавляться от предмета, который падал в цене. Сейчас все ножи продаются примерно на 50% дешевле, чем было ранее. Скины можно продать и на самой платформе, созданной непосредственно разработчиками игры. Это та же самая биржа предметов, где люди самостоятельно выставляют их на продажу, а другие игроки покупают. После обновления началось массовое выставление скинов на продажу по сниженным ценам. Эта механика на самом деле существовала давно, она работала на все, кроме ножей. То есть ножи были выделены отдельно, а для всех остальных скинов на оружие было так: 10 скинов очень плохого качества, самых дешевых, можно было менять на один скин лучше. И постепенно их улучшать до самых дорогих предметов. Но ранее ножи в этом не участвовали».

Из-за обновления деньги потеряли и некоторые известные российские футболисты. Например, Федор Смолов лишился почти $800. Его скин ножа-бабочки «Кровавая паутина» можно купить всего за $390 долларов вместо $1,5 тыс. Как Counter-Strike привлекает такие деньги? На этот вопрос “Ъ FM” ответил независимый эксперт по видеоиграм Алексанлр Кузьменко: «Counter-Strike причисляют к так называемым вечным играм. Таких очень мало. Это игры, которые были изобретены 10-30 лет назад, но до сих пор пользуются феноменальным спросом. Minecraft, World of Warcraft. Но Counter-Strike — это еще и сложившаяся киберспортивная дисциплина. Эта игра абсолютно бесплатна. То есть в нее может начать играть кто угодно прямо здесь и прямо сейчас. Единственный способ как-то показать свое превосходство над противниками или над товарищами по команде — украшательство. Например, зять какой-то особый вид пистолета, покрасить его, например, в золотой цвет. Это был единственный способ, на котором можно было зарабатывать.

Перспективно ли инвестировать в скины настолько же, как и в криптовалюту? Криптовалюта обеспечена десятками тысяч видеокарт в Средней Азии.

Чем обеспечен рынок игры Counter-Strike и ее скинов? Ничем, кроме как желанием компании Valve просто в один момент взять и весь серый рынок прекратить, изменив немножко модель крафтинга в игре. Это напоминает инвестиции в 1990-х во вкладыши.

То есть можно собрать всю коллекцию вкладышей из жвачек Turbo, а через 20 лет она не будет иметь никакой ни исторической, ни материальной ценности, разве что ностальгической.

Зарабатывает на игре Counter-Strike, как и на других своих играх, примерно как в Федерация футбола на футболе. Права на показ чемпионатов стоят очень больших денег. То же самое делает и компания Valve — дает очень большие призовые фонды, и эти чемпионаты смотрят сотни миллионов человек. Это касается и мировых чемпионатов по Counter-Strike, по Dota и всему остальному. Они придумали спортивную дисциплину, зарабатывают так же, как это делает классический спорт: спонсируют команды, продавая мерчендайз и продавая права на трансляции».

В этом мае инвестиции в скины Counter-Strike-2 обогнали по доходности криптовалюты и акции. По данным Bloomberg, с начала года рынок увеличился примерно на 15%.

Анхель Леонардо Боррего Карбонель