Без болторезов проживем

Что еще ЕС запретил ввозить в Россию в 19-м пакете санкций

Контекст

  • Биде, унитазы, бачки для смыва и аналогичные санитарно-технические изделия из пластмасс (кроме ванн, душевых кабин, раковин, умывальников, сидений и чехлов для унитазов).
  • Привитые и непривитые живые растения, их черенки и отводки. Свежие, окрашенные, сухие, отбеленные или в любом другом состоянии.
  • Транспортные средства для перевозки людей по земле, воздуху или морю стоимостью более €50 тыс., мотоциклы и велосипеды стоимостью более €5 тыс., тяговые механизмы для фуникулеров.
  • Трехколесные велосипеды, самокаты, игрушечные педальные машинки, игрушки с моторчиком, коляски для кукол и самих кукол, игрушки-головоломки.
  • Гаечные ключи, напильники, рашпили, плоскогубцы (включая кусачки), щипцы, пинцеты, ножницы для резки металла, труборезы, болторезы, перфораторы.
  • Камеры для аэрофотосъемки, подводной съемки, хирургического исследования внутренних органов человека, химические препараты для производства фотографий.
  • Калькуляторы, машины для выдачи билетов, кассовые аппараты, ленты для пишущих машинок, наконечники для ручек и острия перьев.
  • Пуговицы, кнопки-застежки, оснастки крепежей и пресс-шпильки, формы и заготовки для пуговиц, прочие части этих изделий.
  • Одежду и обувь, имеющие признаки значительного износа и представленные в тюках, мешках или аналогичной упаковке.
  • Офисную деревянную мебель, обои и оконные прозрачные пленки.
  • Оптические прицелы для оружия.

