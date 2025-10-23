Медведев: трудовые мигранты должны покидать РФ после выполнения работы

Трудовые мигранты должны находиться в России строго в соответствии с условиями трудового договора и покидать страну, когда выполнили работу. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам миграции.

«Нужно, чтобы все, кто находится у нас, строго следовали условиям трудового договора, на основании которого они въехали, и соответственно покидали ее территорию (России.— «Ъ»), когда задачи выполнены», — сказал Дмитрий Медведев (видео он опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте»). По его словам, эта мера позволит предотвращать конфликты и снимать напряженность в обществе.

Нельзя допускать бесконтрольной и нелегальной миграции, «которая крайне выгодна… террористическим и экстремистским организациям», отметил господин Медведев. Он добавил, что теперь ключевая роль в этой работе возложена на МВД РФ.