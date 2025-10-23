На Ставрополье гострудинспекция завершила расследование гибели кладовщика

В Ставропольском крае гострудинспекция завершила расследование гибели кладовщика при разгрузке газовых баллонов в Георгиевске. ЧП произошло 28 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Кладовщик зацепил борт машины, и на него упал ацетиленовый баллон весом более 90 кг. В результате случившегося работник К скончался в медучреждении.

Установлено, что между дном кузова автомобиля и площадкой для разгрузки существовала разница высот, хотя они должны быть на уровне. Кроме того, разгрузка выполнялась вручную, а ее необходимо выполнять с помощью специальной тележки.

Все материалы расследования направлены в правоохранительные органы.

Мария Хоперская