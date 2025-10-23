Границы нацпарка «Нижегородское Поволжье» зарегистрируют до конца года

Как сообщили в Минприроды России, до 1 декабря 2025 года они должны подготовить и внести документы для регистрации в ЕГРН границ национального парка «Нижегородское Поволжье».

«Пакет документов подготовлен, на данный момент идет его техническая доработка, и до 1 декабря сведения о границах национального парка обязательно будут переданы в Росреестр», — пояснили в министерстве.

Национальный парк в Нижегородской области был создан 28 марта 2024 года по постановлению правительства России. Первые итоги его работы депутаты комитета заксобрания по экологии признали успешными. Однако некоторых парламентариев удивило то, что спустя полтора года земельные участки «Нижегородского Поволжья» общей площадью 65,8 тыс. га еще не поставлены на кадастровый учет. По мнению эколога Асхата Каюмова, это создает определенные правовые риски в развитии нацпарка.

Формально Минприроды не вышло за сроки, обозначенные федеральным правительством, но в регионе рассчитывают, что длительная бюрократическая процедура с регистрацией территории нацпарка в этом году все же завершится.

Иван Сергеев