Владимир Путин наградил ярославскую семью медалью ордена «Родительская слава»

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым наградил Федора и Марию Божковых из Борисоглебского округа Ярославской области медалью ордена «Родительская слава». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Фото: Правительство Ярославской области

Награда присуждена за «большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей». В правительстве Ярославской области рассказали, что Федор Божков руководит Ивановской школой, в которой преподает его супруга. Пара разработала собственную педагогическую систему.

Всего в семье шестеро детей. Они участвовали в поисковых экспедициях, выступают в составе вокального ансамбля «Скворушки» и школьного хора «Родники», не раз становились победителями вокальных и театральных конкурсов.

Алла Чижова