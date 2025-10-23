Путин заявил о необходимости вкладывать в альтернативные источники энергии

Вкладывать в альтернативные источники энергии нужно, однако в ближайшее время нельзя будет обойтись без углеводородов. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Говорили, в том числе и в рамках Международного энергетического агентства, о том, что нужно вкладывать в альтернативные источники энергии. Да, нужно, но стало понятно, что без углеводородов в ближайшие годы, десятилетия не обойтись»,— сказал Владимир Путин журналистам.

В 2022 году президент РФ заявил, что заниматься альтернативными источниками энергетики — солнечным светом, ветром, энергией прилива — необходимо «сообразно объемам потребления». Владимир Путин тогда подчеркнул, что в этом вопросе не стоит «забегать вперед» по политическим соображениям.