Boecker использовал слоган про «тихие и быстрые дела» после ограбления Лувра

Немецкая фирма Boecker, изготовившая подъемник для мебели, который использовался во время ограбления Лувра, привлекла внимание прессы своей рекламной кампанией. Об этом сообщило Agence France-Presse.

Bcker опубликовала в социальных сетях фотографию грузовика у стен Лувра с подписью: «Когда дела должны идти быстро». В сообщении говорится, что устройство под названием Agilo может перевозить до 400 килограммов и оснащено двигателем, работающим «тихо, как шепот».

Директор фирмы Александр Бёке рассказал, что машина была продана «несколько лет назад французскому клиенту, арендующему подобное оборудование в Париже и его окрестностях».

По его словам, похитители драгоценностей организовали демонстрацию подъемника на прошлой неделе и угнали его. «Они сняли маркировку клиента и заменили номерные знаки»,— сказал господин Бёке.

19 октября четверо неизвестных использовали оборудование Bcker, чтобы проникнуть в Лувр. Во время ограбления, которое длилось несколько минут, воры похитили восемь предметов времен Французской империи стоимостью примерно €88 млн.