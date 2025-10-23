ХК «Автомобилист» обыграл «Трактор» в домашнем матче КХЛ
Хоккейный клуб «Автомобилист» одержал победу над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра проходила в Екатеринбурге и закончилась со счетом 5:3 (0:1, 2:0, 3:2) в пользу хозяев.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
В команде «Автомобилиста» отличились Джесси Блекер, Стефан да Коста и Никита Шашков, дубль оформил Ярослав Бусыгин. У «Трактора» авторами голов стали Руслан Агламзянов, Михаил Григоренко и Андрей Светлаков.
По итогам матча «Автомобилист» занимает второе место на Востоке (26 очков), «Трактор» на шестом месте (20 очков).
Следующий соперник «Автомобилиста» — «Торпедо». Встреча пройдет 26 октября в Нижнем Новгороде.