ХК «Автомобилист» обыграл «Трактор» в домашнем матче КХЛ

Хоккейный клуб «Автомобилист» одержал победу над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра проходила в Екатеринбурге и закончилась со счетом 5:3 (0:1, 2:0, 3:2) в пользу хозяев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В команде «Автомобилиста» отличились Джесси Блекер, Стефан да Коста и Никита Шашков, дубль оформил Ярослав Бусыгин. У «Трактора» авторами голов стали Руслан Агламзянов, Михаил Григоренко и Андрей Светлаков.

По итогам матча «Автомобилист» занимает второе место на Востоке (26 очков), «Трактор» на шестом месте (20 очков).

Следующий соперник «Автомобилиста» — «Торпедо». Встреча пройдет 26 октября в Нижнем Новгороде.

Полина Бабинцева