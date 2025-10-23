В Малайзию по прямой

Россия запустит прямые рейсы в Малайзию до конца 2025 года. Их будет выполнять авиакомпания Red Wings, заявил замглавы Минтранса Владимир Потешкин. Он добавил, что обсуждается начало полетов из Москвы и городов Дальнего Востока. Сейчас граждане России могут приезжать в Малайзию без визы сроком до месяца.

Вероятно, страна станет чуть более дорогой альтернативой Таиланду, считает главный редактор портала Frequent Flyers Илья Шатилин: «У Red Wings есть самолеты Boeing 777-200, которые смогут долететь до Малайзии. Вопрос только в спросе и, соответственно, частоте этих рейсов. Вряд ли они будут ежедневными, частыми, потому что скорее это просто дополнительное туристическое направление, которое может заинтересовать наших туристов.

Все-таки Малайзия дальше, чем Таиланд. И плюс направление с меньшей конкуренцией. Поэтому, думаю, что здесь цены на билеты могут быть выше. Какие-то конкретные цены назвать трудно, но, поскольку это Red Wings, рейсы уровня в обслуживании близкие к чартерным, билеты в экономклассе могут стоить 70-80 тыс. руб. туда-обратно».

В июне в Минтрансе сообщали, что вскоре могут появиться прямые рейсы на популярный у туристов малайзийский остров Лангкави. Но полеты в столицу страны Куала-Лумпур будут не менее востребованными, предполагает вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин: «Последний год показывает большой рост в целом выездного туризма. И как раз поездки в страны Юго-Восточной Азии набирают популярность. Это и Таиланд, Вьетнам, и недавно обновление по Китаю отмены виз тоже привели к большему объему путешествий.

Малайзия — популярное направление. Сейчас мы используем транзитные стыковочные рейсы. Но потенциал именно туристический будет реализован в случае открытия в том числе прямых рейсов. То, что российский авиаперевозчик планирует начать полетные программы, это очень хорошо, так как туроператоры работают с этой авиакомпанией и однозначно будут брать квоты, блоки мест на рейсе российского перевозчика. Другой вопрос, по какой цене будут предложены авиабилеты на этих рейсах, потому что практика иногда показывает, что транзитная стыковочная перевозка получается существенно дешевле, чем прямые рейсы».

По итогам первой половины 2025-го российский турпоток в Малайзию вырос на 11% год к году. Страну посетили почти 80 тыс. человек, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Это примерно в 10 раз меньше по сравнению с соседним Таиландом.

Никита Путятин