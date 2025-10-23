В Екатеринбурге суд вынес приговор заведующей столовой за массового отравление

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга признал виновной заведующую производством столовой школы №178 в нарушении санитарно-эпидемиологических требований, повлекших массовое отравление сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Свердловской области Фото: Прокуратура Свердловской области

По данным суда Г. Айтмухамбетова, работая в столовой школы №178, грубо нарушила технологический процесс и санитарные нормы при приготовлении пищи. В результате отравились 24 школьника и 5 сотрудников компании ООО «ГЛОБУСРЕСУРС». Медики диагностировали у пострадавших норовирусную инфекцию, острую кишечную инфекцию и острый гастроэнтерит.

Дело рассматривалось в особом порядке. Подсудимая полностью признала вину и принесла извинения потерпевшим.Суд назначил ей наказание в виде 9 месяцев ограничения свободы по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Ей запрещено покидать Екатеринбург и менять место жительства или работы без согласия надзорных органов.

Полина Бабинцева