Путин: событием года географии может стать закрепление новых карт РФ

«Закрепление новых карт» России может стать одним из главных событий 2027 года, заявил президент России Владимир Путин. Об этом он сказал на пленарном заседании XVII съезда Русского географического общества (РГО).

«С учетом вклада наших географов разных эпох в укрепление государства и высочайшей значимости географической науки прошу правительство проработать возможность объявления 2027 года Годом географии. Она важна для нас и с политической точки зрения. А главным событием этого Года может стать не только закрепление карт — или новых карт — Российской Федерации, но и прикладное значение будет иметь, безусловно, открытие музея географии»,— сказал Владимир Путин.

После выступления президента на съезде ему также провели экскурсию: показали архивные документы, собранные РГО, карты, фотографии, а также экспонаты, найденные во время экспедиций, передает ТАСС. Среди экспонатов были архивные карты Новороссии времен Российской империи.