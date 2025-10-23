Семь тысяч жителей Ярославской области установили самозапрет на кредиты

В Ярославской области порядка 7 тыс. жителей оформили самозапрет на кредиты. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Как ранее сообщал «Ъ» со ссылкой на данные БКИ «Объединенное кредитное бюро», на 1 октября 2025 года самозапрет был установлен у 14 млн россиян.

26 февраля 2024 года президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий с 1 марта 2025 года устанавливать самозапрет на выдачу кредитов и займов. Он не распространяется на ипотеку, автокредиты и займы на образование с господдержкой. Согласно закону, россияне могут установить ограничения через «Госуслуги» или в отделениях МФЦ.

Алла Чижова