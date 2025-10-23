Умер музыкант Soft Cell и The Grid Дэвид Болл

Британский электронный музыкант и продюсер Дэвид Болл, участник дуэта Soft Cell и группы The Grid, умер 22 октября в возрасте 66 лет. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на представителей музыканта.

Фото: Mauricio Santana / Getty Images Британский электронный музыкант и продюсер Дэвид Болл

Фото: Mauricio Santana / Getty Images

Собеседники издания сообщили, что Дэвид Болл «мирно скончался во сне в своем лондонском доме в среду». Причину смерти музыканта они не уточнили.

«Как многим из вас известно, Дэйв болел уже долгое время, а его здоровье в последние годы медленно ухудшалось. Тем не менее он всегда возвращался с решительностью, чтобы продолжать работу в студии, и, хотя он не мог выезжать за границу, он все же иногда выступал со мной в дуэте Soft Cell в Великобритании»,— написал фронтмен Soft Cell Марк Алмонд в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ). Он добавил, что последнее выступление Дэвида Болла состоялось несколько недель назад на фестивале Rewind.

Дэвид Болл родился 3 мая 1959 года в британском городе Честер. В 1977 году он поступил в городской университет Лидса, где и познакомился с Марком Алмондом, а уже в следующем году они создали дуэт Soft Cell. Дуэт стал всемирно известен в 1981 году после выпуска трека Tainted Love, который вошел в альбом Non-Stop Erotic Cabaret. В 1988 году совместно с музыкантом Ричардом Норрисом Дэвид Болл основал электронную группу The Grid. Группа известна по трекам Swamp Thing, Floatation и Crystal Clear.