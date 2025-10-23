В Черноземье 24 октября будет пасмурно, от от +3°C до +12°C

В пятницу, 24 октября, во всех регионах Черноземья прогнозируется облачная погода, местами ожидаются дожди. Температура будет варьироваться от +3°C до +12°C. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде на протяжении суток будет облачно с прояснениями, без осадков. Ночью температура составит 3°C, днем — до +12°C.

В Воронеже в течение суток осадков не ожидается, ночью синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, до +4°C. Днем будет облачно, температура поднимется до +10°C.

В Курске ожидается облачная погода без осадков. В темное время суток температура снизится до +4°C, днем потеплеет до +10°C.

В Орле ночью ожидается небольшой дождь, температура составит +6°C. Днем будет облачно и сухо, до +11°C.

В Липецке ночью — 3°C, днем — +10°C, ожидается облачная погода без осадков.

В Тамбове ночью синоптики прогнозируют переменную облачность, до +2°C. Днем облачность усилится, до +10°C.

Ульяна Ларионова