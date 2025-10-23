МВД проверит сообщение об избиении пешехода футбольным судьей Захаровым в Казани

Полиция проводит проверку информации о том, что водитель BMW избил пешехода в центре Казани. Согласно сообщениям в соцсетях, нападавшим был футбольный арбитр Игорь Захаров. Об этом сообщили «РИА Новости» в правоохранительных органах.

Ранее в интернете опубликовали видео, на котором автомобиль BMW X6 выехал на пешеходный переход и задел пешехода. Затем из машины вышел водитель и избил потерпевшего.

После нападения пешеход вызвал полицию и скорую. Правоохранители примут процессуальное решение по итогам проверки.

Никита Черненко