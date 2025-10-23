В Ульяновске открыли движение по мосту через Свиягу на улице Минаева

В Ульяновске завершен основной этап реконструкции Минаевского моста через Свиягу. Об этом в четверг сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ульяновской области, отметив, что в торжественной церемонии открытия полноценного движения по мосту.

Реконструкция объекта проводилась по нацпроектам «Безопасные качественные дороги» и «Инфраструктура для жизни».

Мост был построен ровно 70 лет назад. Его конструкция до начала капремонта была в предаварийном состоянии, хотя нагрузка на нее постоянно увеличивалась. По словам губернатора, среди предстоящих задач — завершение благоустройства, а также строительство и обустройство развязок, съездов.

По словам министра транспорта Евгения Лазарева, обновленный мост получил современное дорожное покрытие, теперь там шесть полос движения, безопасные остановки, лифт для удобства маломобильных граждан, освещение и надежное ограждение.

Подрядчиком строительства моста по итогам конкурса с ограниченным участием стало ООО «Самаратрансстрой» (теперь компания называется ДСК «ТрансСтрой»). Торги состоялись в ноябре 2021 года, строительство моста было начато весной 2022 года. Согласно первоначальному плану-графику, завершить реконструкцию следовало до сентября 2024 года. За время реконструкции цена контракта выросла с первоначальных 2,690 млрд руб. до 3,167 млрд руб.

Сергей Титов, Ульяновск