Голикова рассказала Путину о проблемах с жильем для семей с детьми

В России наблюдаются проблемы в предоставлении жилищной поддержки для семей с детьми. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики, в котором участвовал президент России Владимир Путин.

«Сохраняются проблемы приобретения в ипотеку маленьких квартир-студий, закредитованность семей. Ипотека предоставляется не в тех регионах, где живет семья. Арендное жилье развивается пока только на Дальнем Востоке. В программе "Молодая семья", к сожалению, растет очередь, не обеспеченная жильем. Конечно, еще немало земельных участков для многодетных семей, которые не имеют необходимой инфраструктуры»,— сказала госпожа Голикова.

В правительстве договорились изучить, как российские жилищные программы связаны между собой, и как они влияют на рождаемость, сказала вице-премьер. Власти сделают выводы, и на их основании определят приоритеты в сфере жилищной поддержки, сообщила она.

«Для этого уже сейчас на площадке Минстроя создана соответствующая рабочая группа с участием корпорации ДОМ.РФ, всех заинтересованных отраслевых ведомств. Их задача — в короткие сроки предложить обновленную, отвечающую запросам семей модель жилищной поддержки»,— отметила госпожа Голикова.