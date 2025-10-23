В Пензенской области прокуратура пресекла нарушения в сфере недропользования

В Пензенской области прокуратура в 2025 году пресекла множество нарушений в сфере недропользования. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Проверки зафиксировали факты незаконной добычи полезных ископаемых в ряде районов Пензенской области, включая Бессоновский, Башмаковский, Колышлейский, Малосердобинский и Шемышейский. Так, в Бессоновском районе выявили незаконное изъятие части песка объемом 499,2 куб. м. По данному факту возбуждено уголовное дело о краже (ч. 1 ст. 158 УК РФ). Надзорное ведомство поставило на контроль ход его расследования.

В Башмаковском районе серьезно снизилось плодородие земель сельскохозяйственного назначения в результате незаконной добычи недр. Специалисты оценили причиненный ущерб на сумму свыше 33,6 млн руб. Прокуратура направила материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании по статье 246 УК РФ. По данному факту проводится процессуальная проверка. В Колышлейском, Малосердобинском и Шемышейском районах по аналогичным фактам проводятся доследственные проверки.

Прокуратура Пензенской области назвала одной из причин многочисленных нарушений в сфере недропользования ненадлежащую реализацию своих полномочий региональным минлесхозом. Речь идет, в частности, о нарушениях при выдаче лицензий на пользование недрами, отсутствии достоверной информации о количестве мест самовольного пользования недрами, непроведении контрольных мероприятий при наличии данных о допущенных нарушениях, нерассмотрении вопроса о досрочном прекращении лицензий на недропользование, приостановлении и ограничении их действия при наличии оснований. Прокуратура обратилась к региональному минлесхозу с требованием усилить контроль за недропользователями.

Павел Фролов