Путин предложил объявить 2027 год в России Годом географии
Президент Владимир Путин на съезде Русского географического общества предложил объявить 2027 год «Годом географии». Он пояснил: в 2027 году будет отмечаться двухсотлетний юбилей российского ученого Петра Семенова-Тян-Шаньского.
Президент Владимир Путин
Кроме того, в этом же году исполнится 200 лет со дня рождения первого председателя РГО — князя Константина, а также 300 лет с момента открытия русскими первопроходцами Камчатки.
По словам президента, правительство должно проработать его предложение с учетом «вклада наших географов разных эпох в укрепление государства и высочайшей значимости географической науки» (цитата по «Интерфаксу»).
Владимир Путин также предложил создать в России музей географии. По его словам, в мире очень мало профильных географических музеев, но в России он должен быть построен «в обязательном порядке».
2025 год был объявлен президентом «Годом защитника Отечества», 2024-й — «Годом семьи».