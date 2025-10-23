Путин предложил объявить 2027 год в России Годом географии

Президент Владимир Путин на съезде Русского географического общества предложил объявить 2027 год «Годом географии». Он пояснил: в 2027 году будет отмечаться двухсотлетний юбилей российского ученого Петра Семенова-Тян-Шаньского.

Президент Владимир Путин

Фото: Sputnik / Mikhail Tereshchenko / Pool / Reuters Президент Владимир Путин

Фото: Sputnik / Mikhail Tereshchenko / Pool / Reuters

Кроме того, в этом же году исполнится 200 лет со дня рождения первого председателя РГО — князя Константина, а также 300 лет с момента открытия русскими первопроходцами Камчатки.

По словам президента, правительство должно проработать его предложение с учетом «вклада наших географов разных эпох в укрепление государства и высочайшей значимости географической науки» (цитата по «Интерфаксу»).

Владимир Путин также предложил создать в России музей географии. По его словам, в мире очень мало профильных географических музеев, но в России он должен быть построен «в обязательном порядке».

2025 год был объявлен президентом «Годом защитника Отечества», 2024-й — «Годом семьи».

Полина Мотызлевская