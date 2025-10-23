Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели ребенка в ярославской больнице

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил ярославскому управлению доложить ему о предварительных и окончательных результатах расследования дела, возбужденного по факту смерти девочки в ярославской больнице. Об этом сообщили в Информационном центре СКР.

В ведомство обратилась жительница Ярославля, 12-летняя дочь которой умерла.

«В мае текущего года девочке проведено оперативное вмешательство в областной клинической больнице. Однако в связи с ухудшением состояния пациентка была переведена в реанимационное отделение, где позднее скончалась»,— говорится в сообщении центра. Там же отмечается, что к ответственности по данному факту никто не привлечен.

Алла Чижова