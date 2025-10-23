В России сложилось 50 тыс. студенческих семей

Глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что в российских университетах сложилось около 50 тыс. студенческих браков. В 13 тыс. из них уже есть дети. Также господин Фальков отметил, что при вузах действуют 22 полноценных детских сада.

Данные министр представил на заседании Совета по демографической политике. Президент Владимир Путин, открывая заседание, указывал, что молодые россияне откладывают создание семьи ради получения образования и построения карьеры. Он также заявил, что совмещать учебу или работу с воспитанием ребенка — «непросто, но тем не менее возможно».

По планам Минобрнауки, к 2030 году в российских вузах должны открыть не меньше 1 тыс. комнат для студенток и преподавателей с детьми. По состоянию на июль прошлого года, в вузах открыто около 40 таких комнат.

Полина Мотызлевская